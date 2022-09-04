Таллин, , 10:16 — REGNUM Евродепутат Яна Тоом раскритиковала демонтаж советского памятника-танка Т-34 в Нарве (Эстония). Об этом 4 сентября сообщает ERR.

По ее словам, законность подобных действий вызывает сомнение, так как снос был произведен на основе анализа полиции безопасности Эстонии.

«Полиция безопасности — это не законодатель, КаПо — такой же исполнитель имеющихся законов. Если танк, как было указано в документах, был взят на хранение, то в итоге его должны вернуть», — пояснила она.

Тоом также задалась вопросом, почему МВД Эстонии накладывает на чувствительные темы, такие как снос Т-34 в Нарве, пометки о гостайне. По ее мнению, данные шаги со стороны ведомства «очень удобны».

Ранее полиция в Нарве прервала митинг в поддержку возвращения советских памятников.