Донецк, , 10:11 — REGNUM ВСУ обстреляли Пантелеймоновку в ДНР. Об этом 4 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:40 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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