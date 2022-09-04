Луганск, 4 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 40 киевских боевиков. Об этом 4 сентября сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 40 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли два бронетранспортёра, одну артиллерийскую установку и четыре единицы автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе специальной военной операции по защите Донбасса при исполнении воинского долга во время специальной военной операции погибли жители Псковской области, гвардии сержант Олег Минин и рядовой Степан Митрофанов.