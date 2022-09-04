Новосибирск, 4 сентября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области за неделю с 22 по 29 августа подорожали бензин марки Аи-98 — на 0,3%, а также дизельное топливо — на 0,2%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Новосибирскстата.

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Цены на другие вида автомобильного топлива, как отмечается, практически не изменились.

«На наблюдаемых АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 43,00 до 47,00 рублей за 1 литр, марки АИ-95 — от 47,00 до 49,90, марки АИ-98 — от 55,55 до 60,45, дизельное топливо от 51,00 до 58,10 рубля за 1 литр», — добавили в службе статистики.