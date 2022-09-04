Москва, , 10:00 — REGNUM О погоде в Москве и области на следующей неделе рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Осень в городе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, 5 сентября в столице ожидаются дожди.

«Температура понизится до +12…+13 °С. Вторник без дождей, но по-прежнему северный ветер и холодно. В среду — снова дождь», — рассказал он в беседе с RT.

Вторая половина рабочей недели обойдётся без осадков.

«В пятницу есть намёк, что температура начнёт повышаться. Уже меняются атмосферные процессы. Циклон приближается с запада. Температура — от +15 до+16 градусов, в субботу и воскресенье — от+17 до +18 градусов, но будут дожди», — ддобавил он.