Вашингтон, , 10:00 — REGNUM Насмешкой над законами США являются обыски ФБР в резиденции бывшего американского лидера Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Об этом экс-президент Соединённых Штатов заявил 3 сентября в ходе своего выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания, трансляцию которого вел The Independent.

Трамп Gage Skidmore

«Позорный рейд и вторжение в мой дом в Мар-а-Лаго были издевательством над правосудием, что стало насмешкой над американскими законами, традициями и принципами на глазах всего мира. Весь мир следил за этим и был шокирован», — сказал он.

Также Трамп предположил, что главы южноамериканских стран могли бы в этом случае сказать, что в США жёстко бы отреагировали на подобное, если бы оно происходило в их странах.

При этом он подчеркнул, что считает, что администрация действующего президента США Джо Байдена фактически вторглась в дом своего главного политического оппонента, который, по его мнению, полностью побеждает его и других по результатам опросов.

«Мы как страна третьего мира», — отметил экс-президента Соединённых Штатов.

«Они (сотрудники ФБР) рылись в шкафу первой леди. Они даже провели ужасный обыск комнаты моего 16-летнего сына <…>», — добавил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп, рассуждая на тему выборов привёл цитату из Владимира Ленина.