Псков, , 09:59 — REGNUM В ходе специальной военной операции по защите Донбасса при исполнении воинского долга во время специальной военной операции погибли жители Псковской области, гвардии сержант Олег Минин и рядовой Степан Митрофанов.

Олег Минин t. me/MV_007_Pskov

Об этом сообщил в своем Telegram-канале 4 сентября губернатор региона Михаил Ведерников.

«Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни за обеспечение безопасности нашей страны. Приношу искренние соболезнования родным и близким», — подчеркнул глава региона.

«Семьям обязательно поможем», — добавил Ведерников.

Степан Митрофанов t. me/MV_007_Pskov

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