Псков, 4 сентября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции по защите Донбасса при исполнении воинского долга погибли жители Псковской области, гвардии сержант Олег Минин и рядовой Степан Митрофанов.

t. me/MV_007_Pskov Олег Минин

Об этом сообщил в своем Telegram-канале 4 сентября губернатор региона Михаил Ведерников.

«Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни за обеспечение безопасности нашей страны. Приношу искренние соболезнования родным и близким», — подчеркнул глава региона.

«Семьям обязательно поможем», — добавил Ведерников.