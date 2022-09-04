Владивосток, , 09:58 — REGNUM Техническое обслуживание военной техники провели военнослужащие стран, принимающих участие в международных военных учениях «Восток-2022». Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«В рамках подготовки к совместным практическим действиям на полигоне Сергеевский в Приморском крае военнослужащие подразделений иностранных воинских контингентов, принимающих участие СКШУ «Восток-2022», провели техническое обслуживание вверенного вооружения и военной техники», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что экипажи боевых машин провели техобслуживание вверенной им техники, а также погрузили боекомплекты. При этом военнослужащие всех стран, за исключением Китая, принимающие участие в маневрах, выполняют поставленные боевые задачи на российской технике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С» уничтожили свыше десяти учебных мишеней в ходе учений «Восток-2022». Отмечалось, что в маневрах принимал участие личный состав ЗРК одного из соединений противовоздушной обороны Восточного военного округа.

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