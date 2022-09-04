Нур-Султан, , 09:57 — REGNUM Генпрокуратура Казахстана начала расследования по фактам масштабных пожаров на севере страны. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Лесной пожар U.S. Department of Agriculture

Лесной пожар возник 2 сентября в Костанайской области, 3 сентября огонь распространился на ближайшие села, в результате чего эвакуированы 1841 человек.

Отмечается, что огонь уничтожил более 100 домов, погиб один человек, пострадали — 10, в том числе три сотрудника МЧС.

Площадь пожара составила 43 тыс. га. На утро 4 сентября пожары в селе Лесное ликвидировали, в селах Аманкарагай и Озерное — локализовали.

Накануне в Костанае загорелся магазин «Оружейная палата», произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на СТО, столовую, магазин автозапчастей. Пожар распространился на соседние частные жилые дома и повредил несколько автомобилей. При пожаре погибли четыре человека, трое — госпитализированы.

По указанным фактам начаты досудебные расследования по ст. 204 ч. 2 УК (неосторожное обращение с огнем, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб), ст. 341 ч. 1 УК (уничтожение лесов), ст. 292 ч. 3 УК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).