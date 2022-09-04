Горловка, ДНР, , 09:54 — REGNUM Киевские террористы нанесли артиллерийские удары по центру Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Целью неонацистов в очередной раз стали многоэтажные жилые дома. Удару подвергся горловский центральный проспект Победы», — уточнили в НМ ДНР.

В результате обстрела повреждения получил один девятиэтажный дом, а также пять пятиэтажных жилых зданий. Отмечается, что один из снарядов калибра 155 мм пробил жилую квартиру в доме № 81 по проспекту Победы. Также повреждения получила гостиница «Стирол». Кроме того, от обстрела была обесточена одна электроподстанция и 22 трансформаторные подстанции. Из-за этого без подачи электричества остались около трех тысяч жителей.

Сведений о пострадавших или жертвах пока не поступало. Специалисты на месте проводят оценку ущерба, нанесенного обстрелами со стороны киевских боевиков.