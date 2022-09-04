4 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 11:31 — REGNUM Международная акция «Диктант Победы» состоялась 3 сентября — в день окончания Второй мировой войны, День Победы над Японией — в Музее обороны Севастополя. Мероприятие посетил фотокорреспондент ИА REGNUM.

Регистрация участников «Диктанта Победы» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Регистрация участников «Диктанта Победы» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Регистрация участников «Диктанта Победы» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей обороны Севастополя является одной из главных площадок проведения «Диктанта Победы». В этом году она приняла около 200 человек, решивших принять участие в акции. Регистрация участников проводилась онлайн.

«Диктант Победы» Александр Полегенько © ИА REGNUM

В акции приняли более 30 сотрудников из подразделений Росгвардии в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Диктант Победы» состоит из вопросов о событиях Великой Отечественной войны Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участники «Диктанта Победы» должны были ответить нужно на 25 вопросов за 45 минут Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участники «Диктанта Победы» на Малаховом кургане в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прохождение «Диктанта Победы» Александр Полегенько © ИА REGNUM Вопросы «Диктанта Победы» касаются событий Великой Отечественной войны Александр Полегенько © ИА REGNUM

Музей обороны Севастополя стал одной из главных площадок проведения «Диктанта Победы» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участники «Диктанта Победы» на Малаховом кургане в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

На базе музея в рамках «Диктанта Победы» работали две открытые музейные площадки. На третьей площадке — Малаховом кургане — участие в акции приняли более 30 сотрудников из подразделений Росгвардии в Севастополе. Регистрация участников проводилась онлайн.

Выбор площадок для проведения «Диктанта Победы» неслучаен. Малахов курган и Сапун-гора являются для севастопольцев и всех жителей России священными местами подвига Александр Полегенько © ИА REGNUM

В этом году площадка Музея обороны Севастополя приняла около 200 человек, решивших принять участие в акции Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Диктант Победы» на Малаховом кургане в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участники «Диктанта Победы» на Малаховом кургане в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Диктант Победы» на Малаховом кургане в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прохождение «Диктанта Победы» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Диктант Победы» была запущена в 2019 году в рамках проекта «Историческая память» Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Диктант Победы» на Малаховом кургане в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сдача диктанта Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выбор площадок для проведения «Диктанта Победы» не случаен. Малахов курган и Сапун-гора являются для севастопольцев и всех жителей России священными местами подвига. Здесь в годы Великой Отечественной войны советский народ показал миру невиданный героизм, самоотверженность и несокрушимую силу духа.

Малахов Курган. Здесь в годы Великой Отечественной войны советский народ показал миру невиданный героизм, самоотверженность и несокрушимую силу духа Александр Полегенько © ИА REGNUM

Малахов Курган Александр Полегенько © ИА REGNUM

3 сентября на Малаховом кургане прошёл V Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фестиваль «Русская Троя», посвящен первой обороне города в период Крымской войны Александр Полегенько © ИА REGNUM Работа V Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного первой обороне города в период Крымской войны Александр Полегенько © ИА REGNUM

Реконструкторы на V Международном военно-историческом фестивале «Русская Троя» Александр Полегенько © ИА REGNUM

В рамках фестиваля «Русская Троя» прошли выставки и реконструкции, лектории, мастер-классы Александр Полегенько © ИА REGNUM

В рамках фестиваля «Русская Троя» прошли выставки и реконструкции, лектории, мастер-классы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа V Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного первой обороне города в период Крымской войны Александр Полегенько © ИА REGNUM В рамках фестиваля «Русская Троя» прошли выставки и реконструкции, лектории, мастер-классы Александр Полегенько © ИА REGNUM

На Малаховом кургане воссоздали атмосферу середины XIX века, жизнь и быт солдат и горожан того времени Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа V Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного первой обороне города в период Крымской войны Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа V Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного первой обороне города в период Крымской войны Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа V Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного первой обороне города в период Крымской войны Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа V Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного первой обороне города в период Крымской войны Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Диктант Победы» была запущена в 2019 году в рамках проекта «Историческая память». На тысячах площадок в России и за рубежом знатоки и любители истории отвечают на вопросы о событиях Великой Отечественной войны. За 45 минут нужно ответить на 25 вопросов. Отметим, что в 2021 году участниками акции стали 1,5 млн человек из 80 стран.