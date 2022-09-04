Александр Полегенько,
4 сентября 2022, 11:31 — REGNUM Международная акция «Диктант Победы» состоялась 3 сентября — в день окончания Второй мировой войны, День Победы над Японией — в Музее обороны Севастополя. Мероприятие посетил фотокорреспондент ИА REGNUM.
Регистрация участников «Диктанта Победы»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Регистрация участников «Диктанта Победы»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Регистрация участников «Диктанта Победы»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Музей обороны Севастополя является одной из главных площадок проведения «Диктанта Победы». В этом году она приняла около 200 человек, решивших принять участие в акции. Регистрация участников проводилась онлайн.
«Диктант Победы»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В акции приняли более 30 сотрудников из подразделений Росгвардии в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Диктант Победы» состоит из вопросов о событиях Великой Отечественной войны
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники «Диктанта Победы» должны были ответить нужно на 25 вопросов за 45 минут
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники «Диктанта Победы» на Малаховом кургане в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прохождение «Диктанта Победы»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вопросы «Диктанта Победы» касаются событий Великой Отечественной войны
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Музей обороны Севастополя стал одной из главных площадок проведения «Диктанта Победы»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники «Диктанта Победы» на Малаховом кургане в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На базе музея в рамках «Диктанта Победы» работали две открытые музейные площадки. На третьей площадке — Малаховом кургане — участие в акции приняли более 30 сотрудников из подразделений Росгвардии в Севастополе. Регистрация участников проводилась онлайн.
Выбор площадок для проведения «Диктанта Победы» неслучаен. Малахов курган и Сапун-гора являются для севастопольцев и всех жителей России священными местами подвига
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В этом году площадка Музея обороны Севастополя приняла около 200 человек, решивших принять участие в акции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Диктант Победы» на Малаховом кургане в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники «Диктанта Победы» на Малаховом кургане в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Диктант Победы» на Малаховом кургане в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прохождение «Диктанта Победы»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Акция «Диктант Победы» была запущена в 2019 году в рамках проекта «Историческая память»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Диктант Победы» на Малаховом кургане в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сдача диктанта
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выбор площадок для проведения «Диктанта Победы» не случаен. Малахов курган и Сапун-гора являются для севастопольцев и всех жителей России священными местами подвига. Здесь в годы Великой Отечественной войны советский народ показал миру невиданный героизм, самоотверженность и несокрушимую силу духа.
Малахов Курган. Здесь в годы Великой Отечественной войны советский народ показал миру невиданный героизм, самоотверженность и несокрушимую силу духа
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Малахов Курган
Александр Полегенько © ИА REGNUM
3 сентября на Малаховом кургане прошёл V Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Фестиваль «Русская Троя», посвящен первой обороне города в период Крымской войны
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Работа V Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного первой обороне города в период Крымской войны
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Реконструкторы на V Международном военно-историческом фестивале «Русская Троя»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В рамках фестиваля «Русская Троя» прошли выставки и реконструкции, лектории, мастер-классы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В рамках фестиваля «Русская Троя» прошли выставки и реконструкции, лектории, мастер-классы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Работа V Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного первой обороне города в период Крымской войны
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В рамках фестиваля «Русская Троя» прошли выставки и реконструкции, лектории, мастер-классы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На Малаховом кургане воссоздали атмосферу середины XIX века, жизнь и быт солдат и горожан того времени
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Работа V Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного первой обороне города в период Крымской войны
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Работа V Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного первой обороне города в период Крымской войны
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Работа V Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного первой обороне города в период Крымской войны
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Работа V Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного первой обороне города в период Крымской войны
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Акция «Диктант Победы» была запущена в 2019 году в рамках проекта «Историческая память». На тысячах площадок в России и за рубежом знатоки и любители истории отвечают на вопросы о событиях Великой Отечественной войны. За 45 минут нужно ответить на 25 вопросов. Отметим, что в 2021 году участниками акции стали 1,5 млн человек из 80 стран.