Тайбэй, , 09:47 — REGNUM Орудия против дронов разместило на прибрежных островах Кинмэнь и Мацу министерство обороны Тайваня после нескольких инцидентов с беспилотниками, которые прилетели со стороны Китая. Об этом 4 сентября сообщает газета Taiwan News.

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Уточняется, что беспилотники из КНР, которые были похожи на гражданские, в течение нескольких дней были замечены над контролируемыми Тайбэем островами около побережья провинции Китая Фуцзянь.

При этом один из них тайваньские военные сбили 1 сентября, так как он не реагировал на их предупреждения, а 2 сентября солдаты Тайваня, которые дислоцированы на острове Лию в округе Кинмэнь на расстоянии 10 км от берегов КНР, выпустили сигнальные ракеты для того чтобы отогнать китайские дроны.

Также указывается, что военные Тайваня намерены гибко отвечать на такие вторжения беспилотников, оснастив своих солдат на этих островах специальным оружием, которое не является огнестрельным, а глушит используемую пультом для связи с беспилотником частоту, в результате чего дрон выходит из-под контроля и разбивается.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Соединенные Штаты официально объявили о контрактах на поставку вооружений Тайваню, общая стоимость которых оценивается в $1,1 млрд.