Красноярск, 4 сентября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Красноярском крае перед судом предстанет местная жительница по делу об организации и проведении азартных из с извлечением десятков миллионов рублей дохода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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По данным следствия, обвиняемая являлась участницей преступного сообщества, в котором состояло более 60 человек и организовывала незаконную игорную деятельность в Красноярском крае и Кузбассе.

«Компьютерное оборудование, посредством которого официально осуществлялись ставки на спортивные состязания, неправомерно было оснащено программами, предоставляющими возможность его использования как игровые автоматы», — отметили в ведомстве.

В результате доходы участников ОПГ превысили 53,6 млн рублей. Уголовное дело будет рассматриваться в Советском районном суде Красноярска. Дела против 38 участников были выделены в отдельное производство и направлены в суд. Расследование дела по остальным продолжается.