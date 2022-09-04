Петропавловск-Камчатский, , 09:45 — REGNUM Застрявшую на вулкане Ключевской в Камчатском крае группу туристов будут спасать в пешем порядке по одиночке, сообщает краевой Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) Игорь Шпиленок

По данным ведомства, вертолет, направленный для спасения туристов не смог приземлиться в районе вулкана из-за низкой облачности. Однако к туристической группе спасатели направили еще один вертолет. Уточняется, что высота, на которой сможет приземлиться борт, зависит от погодных условий.

Отмечается, что туристов планируют спускать с вулкана пешим маршрутом по одному.

Как сообщало ИА REGNUM, группа из 12 туристов в Камчатском крае проводила восхождение на вулкан Ключевской. Однако несколько человек сорвались с высоты и упали, погибли пятеро человек. Еще двое получили травмы. Позднее, 4 сентября, сообщили о гибели шестого туриста. К туристической группе уже направили спасателей.

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