Москва, , 09:44 — REGNUM Общая стоимость новых автомобилей, проданных в России в июле 2022 года, составила 70,6 млрд рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на совместное исследование с блоком автобизнеса в банке «Открытие».

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Затраты на покупку автомобилей в России почти не изменились в сравнении с июнем. В первый месяц лета финансовая ёмкость авторынка составила 71,1 млрд рублей.

При этом в годовом исчислении рынок сократился на 72%. В июне 2021 года в России было продано автомобилей на общую сумму 255,1 млрд рублей.

В июле текущего года в России продано 32,1 тыс. новых легковых автомобилей. Месяцем ранее этот показатель составлял 29,4 тыс. авто.

Наибольшая часть затрат в июле пришлась на автомобили китайских брендов. Автопроизводители из Китая заняли 34% автомобильного рынка в России в финансовом исчислении. Доля южнокорейских производителей составила 28%, европейских — 16%. На долю отечественного автопрома по итогам месяца пришлось 14% затрат.

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