Донецк, 4 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР из «Градов». Об этом 4 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:00 — н. п. Белая Гора — н. п. Зайцево: выпущено 7 ракет из РСЗО БМ-21 «Град»; ️09:05 — н. п. Дылеевка — н. п. Горловка (Центрально-городской район): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 44 раза обстреляли ДНР, выпустив 241 единицу боеприпасов.