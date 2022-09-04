Москва, 4 сентября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Насильственный распад ядерной державы, такой как Россия, — это всегда шахматная игра со смертью, при которой точно известно, когда будет шах и мат. Об этом 3 сентября написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Медведев

Как отметил замглавы Совбеза РФ, на Западе сегодня многие говорят о том, что нужно подтолкнуть Россию к новому витку дезинтеграции, используя военный конфликт на территории б. УССР, и сделать так, чтобы российские государственные институты перестали работать и наша страна была лишена эффективного управления, как это было в 1991 году. В результате Россия, по их мысли, должна быть устранена с политического поля.

«Понятно, что всё это грязные мечты англосаксонских первертов, засыпающих с тайной мыслью о развале нашего государства. Думающих о том, как бы покромсать нас на куски, порвать на мелкие части. Но такие попытки действительно крайне опасны. Их нельзя недооценивать. Как и другое. Эти «мечтатели» умышленно игнорируют простую аксиому: насильственный распад ядерной державы — всегда шахматная игра со Смертью, в которой с точностью до хода известно, когда будет шах и мат. Судный день человечества», — написал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал, что российский стратегический ядерный арсенал является лучшей гарантией сохранения Великой России.