Берлин, 4 сентября 2022, 09:32 — REGNUM Германия выделит киевскому режиму новую финансовую помощь в размере 200 млн евро. Об этом 4 сентября сообщила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце.
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Как предполагается, деньги пойдут на программу по поддержке внутренне перемещённых лиц.
«Большая часть новой помощи — €200 млн — должна пойти на программу [киевского режима] поддержки внутренне перемещённых лиц», — отметила она в интервью Funke.
Ранее уходящий в отставку британский премьер Борис Джонсон призвал канцлера Германии Олафа Шольца продолжать оказывать военную и экономическую помощь Киеву.