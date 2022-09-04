Берлин, 4 сентября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Германия выделит киевскому режиму новую финансовую помощь в размере 200 млн евро. Об этом 4 сентября сообщила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце.

Цвета национального флага ФРГ

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция: все задачи будут выполнены — трансляция»

Как предполагается, деньги пойдут на программу по поддержке внутренне перемещённых лиц.

«Большая часть новой помощи — €200 млн — должна пойти на программу [киевского режима] поддержки внутренне перемещённых лиц», — отметила она в интервью Funke.

Ранее уходящий в отставку британский премьер Борис Джонсон призвал канцлера Германии Олафа Шольца продолжать оказывать военную и экономическую помощь Киеву.