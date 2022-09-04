Иркутск, 4 сентября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Иркутской области за семь месяцев 2022 года промышленное производство продемонстрировало рост на 3,9% по сравнению с январём-июлем 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Иркутскстата.

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«Добывающие предприятия увеличили объем на 3,2%, в том числе добыча прочих полезных ископаемых увеличилась на 18%, металлических руд — на 5,1%, сырой нефти и природного газа — на 3,2%, угля – на 1,6%», — отметили в службе статистики.

Объёмы производства в обрабатывающей сфере выросли в среднем на 3,9%. При этом выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличился сразу на 49,7%, лекарств и медицинских материалов — на 44,9%, прочей неметаллической минеральной продукции — на 32,3%.

При этом электрического оборудования произведено на 33,4% меньше аналогичного периода прошлого года, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 33,8%.