Донецк, , 09:26 — REGNUM ВСУ выпустили по Зайцево 20 снарядов. Об этом 4 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция: все задачи будут выполнены — трансляция»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️07:20 — н.п. Нелеповка — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм; ️07:25 — н.п. Дружба — н.п. Зайцево: выпущено 6 снарядов калибра 152 мм. 08:10 — н.п. Дылеевка — н.п. Зайцево: выпущено 6 снарядов калибра 152 мм. 08:40 — н.п. Дылеевка — н.п. Зайцево: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя.

Читайте ранее в этом сюжете: При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека