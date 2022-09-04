Берлин, 4 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Несмотря на остановку газопровода «Северный поток», Германии удалось заполнить свои газохранилища на 85,02%. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на 3 сентября ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры GIE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По данным GIE, по состоянию на вечер 3 сентября газохранилища в ФРГ были заполнены на 85,02%. Также, согласно этой информации, наиболее крупное хранилище в Германии «Реден», до этого принадлежавшее российской компании «Газпром», на сегодняшний день заполнено на 69,54%.

При этом ранее в ФРГ были приняты поправки к законам, обязывающие операторов газовых хранилищ заполнять их к октябрю на 85% и к ноябрю — на 95%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что средняя стоимость элитной недвижимости в Лондоне упала на 17,6% по сравнению с показателями 2014 года из-за Brexit, пандемии, инфляции, а теперь и из-за оттока покупателей из России.