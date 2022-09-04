Венеция, Италия, , 09:19 — REGNUM Американский кинорежиссёр Пол Шредер удостоен почётной награды «Золотой лев святого Марка» за вклад в киноискусство на 79-м Венецианском кинофестивале. Об этом сообщается на сайте смотра.

На Венецианском кинофестивале nicolas genin

«Это большая честь для меня», — заявил удостоенный награды режиссёр.

Пол Шредер дебютировал в качестве режиссёра в 1978 году с картиной «Синие воротнички». Также он известен как автор сценариев к фильмам Мартина Скорсезе, Брайана Де Пальма и других режиссёров. В январе 2019 года Шредер был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий» за фильм «Дневник пастыря», над которым он также работал в качестве режиссёра.

Старейший международный кинофестиваль в Венеции проходит в 2022 году с 31 августа по 10 сентября. 3 сентября была вручена почётная награда фестиваля «Золотой лев святого Марка», которая присуждается с 1949 года за общий вклад в развитие мирового кинематографа. Победители 79-го Венецианского кинофестиваля будут объявлены 10 сентября.