Донецк, , 09:14 — REGNUM Не менее девяти человек получили ранения различной степени тяжести в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны киевских нацистов за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба штаба территориальной обороны ДНР.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«На территории Донецкой Народной Республики 9 мирных жителей получили ранения», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки киевские боевики выпустили более 160 снарядов и мин по населенным пунктам ДНР. В частности, под обстрелы попали Горловка, Зайцево, Пантелеймоновка и Донецк. Для нанесения ударов киевские каратели использовали тяжелую артиллерию, включая гаубицы, поставленные США и странами НАТО.