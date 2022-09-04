Иркутск, 4 сентября 2022, 09:13 — REGNUM В Приангарье 4 сентября отмечают День ветерана труда Иркутской области. На сегодня звание присвоено 12 771 человеку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Советская медаль «Ветеран труда»
Советская медаль «Ветеран труда»
Андрей Бутко

Праздник был установлен губернаторским указом от 21 мая 2019 года. По словам главы региона Игоря Кобзева, благодаря ветеранам был проложен путь к сегодняшним свершениям иркутян.

Как отмечается, ветераны имеют право на ежемесячную выплату, обеспечение санаторно-курортным лечением и бесплатным зубопротезированием, компенсацию 50% расходов на ЖКХ, взносов за капремонт, стоимости проезда в пригородном железнодорожном транспорте и так далее.

Читайте также: В Томске сняли возрастные ограничения для нуждающихся в жилье ветеранов