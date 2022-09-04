Иркутск, , 09:13 — REGNUM В Приангарье 4 сентября отмечают День ветерана труда Иркутской области. На сегодня звание присвоено 12 771 человеку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Советская медаль «Ветеран труда» Андрей Бутко

Праздник был установлен губернаторским указом от 21 мая 2019 года. По словам главы региона Игоря Кобзева, благодаря ветеранам был проложен путь к сегодняшним свершениям иркутян.

Как отмечается, ветераны имеют право на ежемесячную выплату, обеспечение санаторно-курортным лечением и бесплатным зубопротезированием, компенсацию 50% расходов на ЖКХ, взносов за капремонт, стоимости проезда в пригородном железнодорожном транспорте и так далее.

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