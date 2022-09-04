Тюмень, , 09:12 — REGNUM В Тюмени соседи спасли девочку, которую систематически жестоко избивал сожитель матери. Об этом сообщает портал 72.ru.

Девочка Thenewsminute.com

Жители одного из домов в Тюмени неоднократно наблюдали, как отчим избивает девятилетнюю падчерицу прямо во дворе на глазах у многочисленных свидетелей. Ребёнок постоянно ходил с пугающими синяками. Девочка, по её словам, рада бы переехать жить к бабушке, но в семье растут ещё двое малолетних детей и она нужна родителям, как нянька.

Неравнодушная соседка взялась спасать ребёнка, вызвала полицию. Девочку отвезли в областную клиническую больницу №2, а отчима — в отделение.

«Девочка проходит социальную реабилитацию в областном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних», — сообщили изданию о дальнейшей судьбе ребёнка в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

По данным издания, в отношении отчима возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание»). Он помещён под стражу.

Из доклада уполномоченного по правам ребёнка в Тюменской области Андрея Степанова следует, что в отношении несовершеннолетних в 2021 году в регионе было совершено 1146 преступлений, в 2020 году — 1040.