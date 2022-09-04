Вашингтон, 4 сентября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Страны «Большой семерки» (G7) могут ожидать серьёзные последствия в случае введения ими верхнего лимита цен на нефть из России. Об этом 4 сентября написал американский эксперт в области энергетики Анас Альхаджи на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Осознают ли люди, как дорого обойдется введение «теоретического» потолка цен на российскую нефть?», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что за последствия такого решения будут расплачиваться налогоплательщики Евросоюза и США, расходы которых во много раз увеличатся также и из-за роста цен на энергоносители.

Кроме этого, Альхаджи утончил, что G7 необходимо будет нанять свыше 80 тыс. инспекторов для того, чтобы они следили за тем, чтобы это решение выполнялось правильно.

Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября издание Mirror сообщило, что из-за резкого роста цен и стоимости жизни в Великобритании свыше половины (58%) учителей в стране раздают еду и одежду нуждающимся в этом школьникам.