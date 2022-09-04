Киев, , 09:08 — REGNUM Жителям освобожденных территорий бывш. УССР грозит преследование со стороны киевского режима за участие в референдумах об объединении с Россией, заявила представитель киевского режима Ирина Верещук в эфире телемарафона «Единые новости».

Киевский режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По ее словам, Киев и его западные покровители не признают результаты волеизъявления народа. При этом Верещук пригрозила жителям уголовным преследованием и наказанием в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества, если киевские каратели смогут доказать факты участия в референдуме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что судьбу территорий б. УССР, освобожденных от киевских оккупантов, будут решать местные жители самостоятельно. При этом министр не стал загадывать сроки проведения соответствующих референдумов на освобожденных территориях.

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