Нью-Йорк, США, 4 сентября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв переиграл представителя Канады Дениса Шаповалова в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке. Об этом 4 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ausopen.com Андрей Рублев

Спортсмен из России одержал верх над канадцем в пяти сетах со счетом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7).

Соперники провели на корте 4 часа 8 минут. За это время Рублёв, занимающий 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), девять раз подал навылет, четыре раза ошибся при подаче и смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Его оппонент, являющийся 21-й ракеткой мира, подал навылет 23 раза, допустил восемь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 17.

Отметим, в следующем круге Открытого чемпионата США Рублёв встретится с британским теннисистом Кэмероном Норри.