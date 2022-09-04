Томск, , 08:55 — REGNUM В Томской области за восемь месяцев с начала года выявили пять организаций с признаками нелегального кредитора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Жан Беро. Ломбард

Одна из фирм работала в Парабельском районе под вывеской «микрокредитная компания», хотя ранее её исключили из реестра подобных организаций. Две фирмы выдавали займы под видом ломбарда, а еще две, работая под вывеской ломбарда, являлись комиссионными магазинами.

Все пять организаций включены в предупредительный список регулятора, в котором находится уже 21 нелегальная компания. По словам управляющего отделением Елены Петроченко, организаторы мошеннических проектов используют нелегальные методы взыскания долга.

«А условия возврата заёмных денег прописаны так, чтобы человек попал в долговую яму. Также преступники могут передать ваши персональные данные третьим лицам, которые оформят на вас кредит», — отметила она.