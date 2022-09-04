Лондон, 4 сентября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Из-за резкого роста цен и стоимости жизни в Великобритании свыше половины (58%) учителей в стране раздают еду и одежду нуждающимся в этом школьникам. Об этом 3 сентября сообщило издание Mirror.

ИА REGNUM Учитель

Авторы материала ссылаются на результаты опроса профсоюза преподавателей (NASUWT), из которых следует, что большинство британских педагогов оказались неравнодушными и стараются оказывать своим ученикам посильную помощь.

«Статистика NASUWT показала, что 58% респондентов пожертвовали продукты питания и одежду», — говорится в статье.

Также указывается, что, кроме раздачи предметов первой необходимости нуждающимся в этом школьникам, порядка 15% преподавателей давали своим ученикам деньги в долг для того, чтобы они могли приобрести еду.

При этом отмечается, что генсек указанного профсоюза Патрик Роуч высказал возмущение по поводу происходящего, уточнив, что увеличение числа нуждающихся британских семей с детьми — это тревожный сигнал, свидетельствующий о воздействии кризиса стоимости жизни на детей и молодежь в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября известный экономист из США Анас Альхаджи заявил, что введение странами «Большой семерки» (G7) потолка цен на российскую нефть дорого обойдётся Западу.