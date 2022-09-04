Петропавловск-Камчатский, , 08:51 — REGNUM Туристы, погибшие в ходе восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке, упали с высоты, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Камчатскому краю.

Вулкан Ключевской Wulkano.ru

«По предварительной информации, 3 сентября текущего года, находясь на высоте около 4150 метров, при падении с высоты не менее пяти человек погибли», — заявили в ведомстве.

В СКР добавили, что один из гидов сломал ногу, второй — начал оказывать помощь пострадавшим. В ведомстве указали, что возбуждено уголовное дело по факту гибели туристов по ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС России рассказало, что шестеро туристов погибли на Камчатке при попытке восхождения на Ключевской вулкан. Всего в составе группы находилось 12 человек, включая двух гидов. К месту происшествия спасатели направили вертолет для оказания помощи пострадавшим. Также к вулкану выдвинулась наземная группа спасателей из 24 человек.

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