Лондон, 4 сентября 2022, 08:45 — REGNUM Средняя стоимость элитной недвижимости в Лондоне упала на 17,6% по сравнению с показателями 2014 года из-за Brexit, пандемии, инфляции, а теперь и из-за оттока покупателей из России. Об этом 3 сентября сообщило издание Financial Times.

Элитный дом
Элитный дом
wallspaper.ru

Указывается, что специалисты агентства недвижимости Savills отмечают, что ситуация на рынке элитной недвижимости ухудшалась несколько лет, по разным причинам. Сначала из-за Brexit, затем из-за пандемии коронавируса, а в текущем году после начала российской спецоперации и связанными с ней антироссийскими санкциями.

Кроме того, один из источников издания уточнил, что рынок премиальной недвижимости сильно сжался ещё и из-за возрастания цены строительства. Максимальная за несколько десятков лет инфляция внесла свои коррективы: стоимость строительных работ резко возросла.

Также отмечается, что ещё в период пандемии упало количество иностранных покупателей, которые и были основными приобретателями элитной недвижимости. На рынке очень мало клиентов из арабских стран и Китая, а российские покупатели исчезли совсем. Состоятельные граждане Великобритании охотно вкладываются в недвижимость премиум-класса ради сохранения своих накоплений на фоне экономического кризиса, но полностью заменить тех же клиентов из России на этом рынке они не в силах.

В качестве примера авторы материала приводят продажу комплекса York Terrace East практически в центре Лондона, который купили менее чем за 130 млн фунтов стерлингов (149,6 млн долларов), это на 55 млн фунтов стерлингов меньше изначальной цены.

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