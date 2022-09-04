Лондон, 4 сентября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Средняя стоимость элитной недвижимости в Лондоне упала на 17,6% по сравнению с показателями 2014 года из-за Brexit, пандемии, инфляции, а теперь и из-за оттока покупателей из России. Об этом 3 сентября сообщило издание Financial Times.

wallspaper.ru Элитный дом

Указывается, что специалисты агентства недвижимости Savills отмечают, что ситуация на рынке элитной недвижимости ухудшалась несколько лет, по разным причинам. Сначала из-за Brexit, затем из-за пандемии коронавируса, а в текущем году после начала российской спецоперации и связанными с ней антироссийскими санкциями.

Кроме того, один из источников издания уточнил, что рынок премиальной недвижимости сильно сжался ещё и из-за возрастания цены строительства. Максимальная за несколько десятков лет инфляция внесла свои коррективы: стоимость строительных работ резко возросла.

Также отмечается, что ещё в период пандемии упало количество иностранных покупателей, которые и были основными приобретателями элитной недвижимости. На рынке очень мало клиентов из арабских стран и Китая, а российские покупатели исчезли совсем. Состоятельные граждане Великобритании охотно вкладываются в недвижимость премиум-класса ради сохранения своих накоплений на фоне экономического кризиса, но полностью заменить тех же клиентов из России на этом рынке они не в силах.

В качестве примера авторы материала приводят продажу комплекса York Terrace East практически в центре Лондона, который купили менее чем за 130 млн фунтов стерлингов (149,6 млн долларов), это на 55 млн фунтов стерлингов меньше изначальной цены.