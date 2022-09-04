Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Агенты ФБР перерыли личные вещи супруги экс-президента США Дональда Трампа Меланьи и их несовершеннолетнего сына. Об этом заявил бывший глава Белого дома в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они копались в шкафах и ящиках первой леди и даже устроили глубокий и уродливый обыск в комнате моего 16-летнего сына, оставив всё, к чему прикасались, совсем в другом состоянии, нежели оно было, когда они начинали», — заявил он.

Он также назвал американских силовиков «злобными монстрами», которым отдают приказы радикально настроенные негодяи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агенты ФБР провели обыски в поместье экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Отмечалось, что они искали секретные документы, которые бывший глава государства мог забрать из Белого дома. Позднее, 1 сентября, действующий президент США Джо Байден обвинил Трампа и его сторонников в экстремизме.