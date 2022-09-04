Красноярск, , 08:38 — REGNUM Среднедушевые доходы жителей Красноярского края в первом полугодии 2022 года составили чуть менее 37,5 тыс. рублей, что на 16,2% больше, чем годом ранее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

Доходы Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом реальные доходы населения, то есть скорректированные на индекс потребительских цен, выросли на 0,7%. Среднемесячная зарплата составила около 68,7 тыс. рублей, что в номинальных цифрах на 16,9%, в реальных — на 1,5% больше, чем в первом полугодии 2021 года.

«На 1 июля 2022 года средний размер назначенных пенсий по данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю составил 19 627,5 рубля и вырос за год на 16,2%. Реальный размер назначенных пенсий увеличился на 0,7%», — добавили в службе статистики.