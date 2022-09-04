Москва, 4 сентября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Для ряда стран — участниц Европейского союза при ухудшении экономической ситуации и росте противоречий в социально-политической сфере может оказаться выгодным отказ от евро и возврат к национальной валюте. Такое мнение 3 сентября высказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с агентством «Прайм».

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«На фоне ухудшения экономической ситуации и роста социального недовольства к власти могут прийти популисты, которые могут выступать за наращивание социальных расходов, выходе из еврозоны и возвращению к национальной валюте», — сказал он.

Также эксперт уточнил, что первыми из таких стран, который вернутся к использованию национальной валюты, могут стать Италия, Греция, Испания и Португалия.

При этом он указал, что растущий в Европе энергетический кризис ведёт к увеличению издержек предприятий, в результате чего они, либо меньше производят, либо вынуждены закрываться. Также в результате этого курс евро по отношению к доллару США падает и это способствует ускорению инфляции на фоне подорожания зарубежных товаров.

Кроме того, Васильев отметил, что такого рода проблемы в экономике и большие долги стран еврозоны будут способствовать тому, что противоречия и евроскептицизм будут увеличиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт заявила, что в Великобритании началась паника после якобы принятия президентом России Владимиром Путиным решения перекрыть поставки голубого топлива по газопроводу «Северный поток».