Лондон, 4 сентября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Учителя британских школ начали покупать еду для голодающих учеников. Об этом сообщила газета Sunday People.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По ее данным, около 58% учителей начали покупать за свои деньги еду для учащихся. Это вызвано проблемами с деньгами в британских семьях.

«Учителя отдают бедным ученикам одежду, а также покупают им за свои деньги еду», — уточняет газета.

Издание указывает, что работники образовательной сферы оказались «на передовой» и увидели растущие проблемы с доходами у британских семей. При этом утверждается, что все больше учеников стали замерзать и голодать из-за проблем в семьях.

В связи с этим учителя призвали правительство Великобритании принять срочные меры для разрешения энергетического кризиса. Утверждается, что доходы британских семей значительно снизились из-за пандемии коронавирусной инфекции, а затем на финансовое положение повлиял рост цен на электроэнергию, вызванный ростом стоимости энергоносителей и антироссийскими санкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт заявила, что в Великобритании началась паника после остановки поставок газа по трубопроводу «Северный поток». Она также обвинила британские власти в создании зависимости от поставок российских энергоресурсов.