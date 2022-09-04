Томск, , 08:28 — REGNUM В Томской области на предприятиях по добыче нефти и природного газа в первом полугодии 2022 года трудилось 6,8 тыс. человек или 2,3% от общей численности занятых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Томскстата.

Советский плакат «Нефтяники, больше нефти Родине!»

«В январе–июне 2022 г. среднемесячная заработная плата работников, добывающих сырую нефть и природный газ, составила в среднем 120,6 тыс. рублей, что в 2,2 раза выше средней заработной платы, сложившейся по области», — отметили в службе статистики.

Отрасль занимает ведущие позиции в промышленном производстве региона. За шесть месяцев 2022 года здесь добыто 4,1 млн тонн нефти, а также 3,2 млрд кубометров газа. Объём отгруженной продукции составил 129,7 млрд рублей (40,2% от общего объёма отгруженной продукции промышленных предприятий).

Добавим, что 4 сентября в России отмечают День нефтяника. В своём поздравлении губернатор Томской области Владимир Мазур напомнил, что особое внимание они уделают проекту «Палеозой», который позволит подступиться к пока еще недоступным запасам углеводородов.

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