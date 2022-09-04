Лондон, 4 сентября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В Великобритании началась паника после якобы принятия президентом России Владимиром Путиным решения перекрыть поставки голубого топлива по газопроводу «Северный поток». Об этом 3 сентября заявила бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт, её слова приводит агентство Bloomberg.

Nord-stream.com Газопровод «Северный поток»

Британский эксперт выступила с утверждением о том, что глава Российского государства якобы развязал «экономическую войну».

«Мы как страна паникуем. Европа тоже. И это неудивительно, я не критикую за это», — сказала она.

Также Найт обвинила британские власти в том, что они создали зависимость от поставок энергетических ресурсов, которые не всегда идут из «дружественных» стран.

«У нас была неправильная энергетическая политика в течение долгого времени. <…> Это действительно неприятный шок», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уровень заполнения газовых хранилищ составил 85,02% в Германии, несмотря на остановку работы газопровода «Северный поток».