Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Введение верхнего лимита цен на российскую нефть может дорого обойтись западным странам в долгосрочной перспективе, заявил эксперт по энергетике Анас Альхаджи на своей странице в Twitter.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Осознают ли люди, как дорого обойдется введение «теоретического» потолка цен на российскую нефть?», — заявил он.

Эксперт отметил, что основные издержки от политических решений США и Евросоюза понесут простые жители этих государств. По его словам, у простых жителей резко возрастут расходы в связи с ростом цен на электроэнергию, вызванному антироссийскими санкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минфин Германии опубликовал совместное заявление министров финансов стран G7. В документе говорилось о решении ввести ограничения цен на российскую нефть. В частности, главы минфинов стран G7 намерены создать коалицию стран для запрета поставок нефти из России по морю, если цены будут выше согласованных этими странами.