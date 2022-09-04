Кызыл, 4 сентября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Туве задержан местный житель по подозрению в покушении на убийство трёх человек общеопасным способом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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Двое пострадавших с ожогами поступили в республиканскую больницу 1 сентября. По данным следствия, к совершению преступления причастен 44-летний знакомый потерпевших.

Предварительно установлено, что в тот день в ходе совместного распития алкоголя между мужчинами произошла ссора. Подозреваемый облил троих собутыльников бензином и поджёг.

«В результате указанных действий подозреваемого двое потерпевших госпитализированы в медицинское учреждение с термическими ожогами 50 и 70% соответственно, третьему назначено амбулаторное лечение», — отметили в управлении.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение, в суд направлено ходатайство о заключении его под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соседней Бурятии мужчину осудили за убийство соседа общеопасным способом с особой жестокостью. В ходе совместной гулянки он облил приятеля бензином и поджёг.

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