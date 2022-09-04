Москва, , 08:10 — REGNUM Продлить срок службы аккумулятора смартфона можно при регулярном использовании устройства на уровне заряда от 20% до 80%. Об этом рассказал старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко агентству «Прайм».

Смартфон Japanexperterna.se

Эксперт отметил, что продавцы-консультанты зачастую рекомендуют заряжать смартфон только после полного разряда батареи. Они объясняют это тем, что такой режим использования якобы позволяет продлить срок службы аккумулятора.

Кузьменко заявил, что эти рекомендации обоснованы только для устройств с никелевыми аккумуляторами. Смартфоны и другие мобильные устройства оснащались преимущественно батареями этого типа более десяти лет назад. Сейчас повсеместно используются литий-ионные аккумулятора, требующие другого режима использования.

«Для максимально долгой работы аккумулятора необходимо стараться держать уровень заряда от 20% до 80%, те есть не рекомендуется сильно разряжать устройство и полностью заряжать», — подчеркнул специалист Роскачества.

Он добавил, что также не рекомендуется ставить смартфон на зарядку на ночь. В этом случае устройство может многократно подключаться к электрической сети после минимального разряда батареи.

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