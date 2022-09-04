Энергодар, Украина, 4 сентября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. При обстреле ВСУ территории Запорожской АЭС один из снарядов попал энергоблок электростанции. Об этом 4 сентября сообщил глава администрации Энергодара в Запорожской области Александр Волга.

Запорожская ТЭС

«Одно из попаданий — сквозное — было в энергоблок, [это был] артиллерийский снаряд. Была у меня фотография. [Энергоблок] нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии», — приводит его слова ТАСС.

При этом глава администрации Энергодара не стал уточнять, когда именно снаряд попал в энергоблок ЗАЭС и напомнил, что у системы безопасности энергоблоков структура, которую одним попаданием снаряда нарушить нельзя.

«Но тем не менее факт остается фактом. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть? Нужно принимать какие-то решения в рамках всех этих мероприятий», — отметил Волга, добавив, что замеры радиационного фона на территории ЗАЭС идут постоянно и эти показатели свидетельствуют о том, что все системы работают, повышения радиационного фона не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что после повреждения ЛЭП в результате обстрелов ВСУ подача электроэнергии с Запорожской АЭС на подконтрольные киевскому режиму территории приостановлена.