Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп процитировал слова основателя СССР Владимира Ленина о выборах и согласился с ними. Соответствующее заявление экс-глава Белого дома сделал в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Он сказал: «Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата». Пожалуй, выходит, что это правда», — заявил он.

Таким образом Трамп пересказал слова Ленина, звучавшие в оригинале следующим образом: «совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса». Сам экс-президент США указал, что в ходе президентских выборов 2020 года произошел ряд махинаций с подсчетом голосов, однако американские суды отказали в проведении расследований.

Также Трамп заявил, что предпочитает в фамилии Ленина делать ударение на второй слог. По его мнению, так фамилия политического лидера звучит более изысканно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал врагами государства действующего главу Белого дома Джо Байдена, а также его сторонников. Таким образом он ответил на обвинения в экстремизме, сделанные Байденом в официальной речи.