Вашингтон, 4 сентября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Цитату из Владимира Ленина привёл в своей речи экс-президент США Дональд Трамп, рассуждая на тему выборов, на митинге своих сторонников 3 сентября в американском штате Пенсильвания, трансляцию вел The Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Он сказал: «Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата». Пожалуй, получается, что это правда», — заявил экс-глава Белого дома, напомнив собравшимся о своём поражении в президентских выборах 2020 года.

Далее Трамп начал рассуждать, как правильнее произносить имя Ленина, и указал, что предпочитает делать ударение на букву «И», потому что, по его мнению, так «изысканнее».

Напомним, Трамп утверждает, что действующий президент США Джозеф Байден выиграл выборы в 2020 году исключительно благодаря махинациям различного рода. Однако свои утверждения в судах Трамп доказать не смог.

Вероятнее всего, Трамп, цитируя Ленина, имел в виду фразу: «Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса». Авторство цитаты на тему выборов, столь болезненную для экс-президента США, часто приписывают советскому руководителю Иосифу Сталину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп рассказал о деталях процедуры обыска в его поместье и назвал «злобными монстрами» агентов ФБР.