4 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Отключение газопровода "Северный поток — 1" по техническим причинам усилило апокалиптические настроения в европейских странах. Итальянцы призывают власти ЕС умерить своё высокомерие и принести извинения Москве за санкции

Владимир Бадмаев, , 08:23 — REGNUM Газпром прекратил поставки газа по «Северному потоку» на неопределённый срок. Это не ответ на европейские санкции, просто в оборудовании газопровода выявили технические неисправности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако приостановка произошла в тот момент, когда власти стран — членов Европейского союза, то есть покупатели, обсуждали введение ценового потолка на российский газ — на товар, в котором они остро нуждаются. При этом мнение продавца в Брюсселе спросить забыли.

После же объявления Газпрома европейские политики вдруг вспомнили про контрактные обязательства. Как заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, Россия обязана продолжить поставки голубого топлива, иначе ЕС «отреагирует».

Как оказалось, настолько запредельную наглость не поняли даже сами жители европейских стран. В частности, итальянцы в соцсетях задаются логичным, казалось бы, вопросом: а чего вы ожидали?

«Это какой-то абсурд. Мы санкционировали Россию, начав против неё экономическую войну, а она должна соблюдать договорённости, иначе ЕС отреагирует. То есть продолжит вводить санкции? Осознаём ли мы вообще, кто нас представляет?» — недоумевает Стефано А.

«Сначала вы объявляете санкционную войну против России, а потом хотите, чтобы она соблюдала контракты?!» — также не понимает Джанлука С.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сумасшествие… Мы поставляем оружие, которое убивает русских детей в Донбассе, а они не могут отключить кран? Евросоюз должен быть демонтирован, начиная с Брюсселя», — заявил Мауро П.

«Меня интересует, почему ценовой потолок вводится только для российского газа, у которого и так самая низкая цена? Почему не на сверхдорогой газ, который нам продают США?» — задалась вопросом Мануэла М.

«Потолок для российского газа. А другие поставщики, которые в том числе покупают газ из России, могут продавать по своим ценам?» — добавила Бьянкамария М.

Некоторые пользователи отмечают, что Европейский союз сам должен научиться уважать как заключённые ранее договоры, так и государства. Ведь, по сути, европейские политики до этого действовали с позиции силы, хотя никаких значимых козырей у них нет.

«Европа высокомерно думала, что своими деньгами может купить всех, но в итоге сама осталась без штанов. Россия, возможно, не так богата, но у неё есть первичные ресурсы и у там у власти стоят здравомыслящие люди. Наверное, наши правители думали, что имеют дело с африканским президентом», — считает Пьерджорджо Г.

«ЕС также должен уважать соглашения и другие страны», — вставил Фернандо В.

«Я ошибаюсь или мы воюем с Россией? Путину плевать на наши санкции. В кратчайшие сроки он нас всех поставит на колени — просто повернёт кран, и нам, итальянцам, конец», — пишет Пиа Т.

«Санкции работают… имею в виду, что наши правители хотели поставить Россию на колени, а в итоге на колени упали мы», — прокомментировала Барбара К.

«Европа до сих пор не поняла, в чьей руке находится нож. Нельзя идти «ломать почки» тому, кто сильнее тебя», — образно заметил Андреа Б.

«Это лишь «предварительный просмотр» перед окончательным закрытием. Путин изучает реакцию и даёт нам хоть немного понять, что будет потом. Разрушительные последствия деятельности европейских политиков», — рассуждает Патриция М.

«Европейские политики должны пойти к Путину и извиниться за санкции, которые вводились, и немедленно снять их. Но они на это никогда не пойдут, поэтому судьба Европы предопределена», — заключил Винченцо К.

Читайте также:

«Трудная зима», или Европа будет экономить на детях

«Пусть играют в жару» — итальянский футбол переходит в режим экономии?