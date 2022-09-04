Красноярск, , 07:45 — REGNUM Уборочная кампания стартовала во всех регионах Сибирского федерального округа. По состоянию на 31 августа, убрано около 29,3% площадей, в том числе 16,2% зерновых и зернобобовых культур сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе полпредства в СФО.

Уборка зерновых в Алтайском крае Светлана Шаповалова

Общая посевная площадь в сибирских регионах в 2022 году превысила 14,4 млн га, из которых 9,1 млн занято зерновыми и зернобобовыми.

«По оценкам специалистов, в 2022 году в регионах округа урожай ожидается немного меньше уровня прошлого года — свои коррективы внесли неблагоприятные погодные условия», — добавили в полпредстве.

На совещании о ходе осенних полевых работ полпред президента в СФО Анатолий Серышев напомнил, что в 2021 году было собрано более 17 млн тонн зерна при урожайности более 19 центнеров с га.