Москва, , 07:43 — REGNUM Дилеры АвтоВАЗа могут снизить цены на некоторые модели автомобилей на фоне роста поставок товарных машин. Об этом сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с радио Sputnik.

Автоваз Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт отметил, что отечественные производители наращивают производство, сокращённое на фоне антироссийских санкций и проблем с поставками комплектующих. Он напомнил, что к полной рабочей неделе вернулся и крупнейший отечественный производитель АвтоВАЗ.

«Очень хорошо, что АвтоВАЗ приступил к полноценной работе. Когда автомобилей станет всё больше и больше, цены станут человеческими», — спрогнозировал Моржаретто.

АвтоВАЗ весной 2022 года был вынужден приостановить сборку большинства моделей. В июне компания начала выпускать упрощённую версию Lada Granta. Позже было возобновлено производство моделей Lada Largus, Niva Legend и Niva Travel.

29 августа руководство АвтоВАЗа сообщило, что все предприятия компании перешли на режим полной рабочей недели. На сборочном комплексе в Тольятти была введена шестидневная неделя.

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